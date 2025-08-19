Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Polizei nimmt nach Einbruch in Supermarkt zwei Tatverdächtige fest (19.08.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am frühen Dienstagmorgen sind zwei Männer nach einem Einbruch in einen Supermarkt in der Neckarstraße festgenommen worden.

Gegen 01:45 Uhr schlugen die Täter die Eingangstür ein und verschafften sich Zutritt zum Vorraum des Marktes sowie zu einem dortigen Kiosk. Dort packten sie mehrere Stangen Zigaretten in mitgebrachte Plastiksäcke. Beim schnellen Eintreffen der ersten Polizeistreifen ließen die Männer ihre Beute zurück und ergriffen die Flucht.

Einer der Täter konnte beim Verlassen des Marktes festgenommen werden. Dem Zweiten gelang zunächst die Flucht in Richtung Neckar. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber und ein Polizeihund zum Einsatz kamen, führten wenig später ebenfalls zu seiner Festnahme im Böschungsbereich des Neckars.

Beide Männer im Alter von 32 und 36 Jahren befinden sich derzeit noch im Polizeigewahrsam und werden dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

