Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Gelben Pritschenwagen entwendet (18.08.2025)

Spaichingen, Trossingen (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Rudolf-Diesel-Straße zum Diebstahl eines Fahrzeugs gekommen. Im Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 10 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Baustellenfahrzeug der Firma Leo Bau. Gegen 08.30 Uhr trafen sich mehrere Mitarbeiter des Betriebs in der Verlängerung der Rudolf-Diesel-Straße um sich zur Anfahrt auf verschiedene Baustellen aufzuteilen. Der mit diversem Werkzeug und Arbeitsmaschinen beladene gelbe Pritschenwagen mit dem amtlichen Kennzeichen "EM-LB 6000" blieb dabei unverschlossen zurück. Gegen 10 Uhr bemerkten Arbeiter das Fehlen des Wagens.

Einem Zeuge fiel das Baustellenfahrzeug in der vergangenen Nacht in Trossingen im Bereich der Augustastraße auf.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Verlängerung der Rudolf-Diesel-Straße oder im Bereich der Augustastraße beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf den oder die Diebe oder den Verbleib des gelben Mercedes Pritschenwagens geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 mit dem Polizeirevier Spaichingen in Verbindung zu setzen.

