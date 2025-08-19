POL-KN: (Vöhringen
Lkr. Rottweil) - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (18.08.2025)
Vöhringen (ots)
Am Montagabend ist auf der Landesstraße 409 bei Vöhringen ein 62-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.
Gegen 18:30 Uhr fuhr der Harley-Fahrer in Richtung Balingen und wollte nach rechts auf den Autohof Vöhringen abbiegen. Eine nachfolgende 48-jährige Harley-Fahrerin fuhr dabei auf das vorausfahrende Motorrad auf.
Der Mann kam hierbei zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den 62-Jährigen in eine Klinik.
An der Harley-Davidson der 48-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell