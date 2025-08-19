Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. Rottweil) - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (18.08.2025)

Vöhringen (ots)

Am Montagabend ist auf der Landesstraße 409 bei Vöhringen ein 62-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Gegen 18:30 Uhr fuhr der Harley-Fahrer in Richtung Balingen und wollte nach rechts auf den Autohof Vöhringen abbiegen. Eine nachfolgende 48-jährige Harley-Fahrerin fuhr dabei auf das vorausfahrende Motorrad auf.

Der Mann kam hierbei zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den 62-Jährigen in eine Klinik.

An der Harley-Davidson der 48-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell