PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen
Lkr. Rottweil) - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (18.08.2025)

Vöhringen (ots)

Am Montagabend ist auf der Landesstraße 409 bei Vöhringen ein 62-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Gegen 18:30 Uhr fuhr der Harley-Fahrer in Richtung Balingen und wollte nach rechts auf den Autohof Vöhringen abbiegen. Eine nachfolgende 48-jährige Harley-Fahrerin fuhr dabei auf das vorausfahrende Motorrad auf.

Der Mann kam hierbei zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den 62-Jährigen in eine Klinik.

An der Harley-Davidson der 48-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren