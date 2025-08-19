Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (18.08.2025)

Bräunlingen (ots)

Am Montagnachmittag hat sich auf der Kreisstraße 5740 zwischen Unterbränd und Bräunlingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 16:00 Uhr in einer scharfen Rechtskurve in Richtung Bräunlingen und kam nach links von der Straße ab. Er geriet dabei ins Bankett, kollidierte mit einem Leitpfosten und stürzte. Das Motorrad prallte im weiteren Verlauf gegen eine Baumgruppe.

Ein entgegenkommender Wohnmobilfahrer wich zuvor noch nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der junge Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Am Wohnmobil entstand durch aufgewirbelte Steine Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell