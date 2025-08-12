Polizei Dortmund

POL-DO: Anhaltende Bürgerbeschwerden zum Handel mit Betäubungsmitteln in Eving: Zivile Einsatzkräfte nehmen mutmaßlichen Dealer vorläufig fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0705

Die Polizei erhält immer wieder Hinweise und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern zum anhaltenden Handel mit Betäubungsmitteln auf den Grünflächen des Evinger Platzes. Am Montag (11. August) bestreiften daher zivile Einsatzkräfte unter anderem den Bereich rund um den Evinger Platz - mit Erfolg.

Gegen 19:00 Uhr konnten die Beamten einen 21-jährigen polizeibekannten Dortmunder beim Handel mit Betäubungsmitteln beobachten. Des Weiteren konnte eine Betäubungsmittelübergabe durch einen 24-jährigen Dortmunder an den mutmaßlichen Dealer und eine Weitergabe von Bargeld an einen 21-jährigen Dortmunder beobachtet werden.

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wegen gemeinschaftlichen Handel mit Betäubungsmittel wurden die drei Männer anschließend kontrolliert. Über den Eildienst der Staatsanwaltschaft Dortmund konnte in der Zwischenzeit ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden. Es folgten zwei Wohnungsdurchsuchungen in der Osterfeldstraße, Oesterholzstraße und die Durchsuchung eines Pkws.

Die Beamten stellten eine hohe vierstellige Bargeldsumme, Cannabis und Kokain in nicht geringer Menge sicher.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen bei den 21-jährigen und 24-jährigen Dortmunder nicht vor. Beide wurde nach durchgeführten erkennungsdienstlichen Behandlungen von der Wache entlassen.

Der 21-jährige Dortmunder bei dem der hohe vierstellige Bargeldbetrag und eine nicht geringe Menge Kokain aufgefunden wurde, wurde mit dem Ziel der richterliche Vorführung vorläufig festgenommen. Eine entsprechende Vorführung ist für den heutigen Tag geplant.

