FW-AUR: Dampf täuscht Brandmeldeanlage

Aurich (ots) - Unterstützung benötigte das Personal der Notaufnahme im Krankenhaus an der Wallinghausener Straße am Dienstagvormittag. Dort hatte sich zuvor eine Patientin mit einem geschwollenen Finger vorgestellt, an dem sich noch ein Ring befand. Selbst mit allen gängigen Mitteln und Raffinessen gelang es den Mitarbeitern nicht, den Schmuck zu entfernen, was zur Linderung der Schwellung aber zwingend erforderlich war. Daraufhin wurde die Feuerwehr Aurich verständigt. ...

