Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feueralarm durch Rauch aus Mikrowelle

Aurich (ots)

Zu einem Pflegeheim an der Fockenbollwerkstraße musste die Feuerwehr Aurich am Sonntagnachmittag ausrücken. Die automatische Brandmeldeanlage hatte Alarm geschlagen und dadurch die Einsatzkräfte alarmiert. Schon kurz nach ihrem Eintreffen konnten die Feuerwehrleute feststellen, dass ein Rauchmelder in einem Gemeinschaftsraum ausgelöst hatte. Ursächlich hierfür war eine Mikrowelle, deren Inhalt wohl zu lange thermisch beaufschlagt wurde, was in Konsequenz zu einer Rauchentwicklung führte. Eine Pflegekraft war rechtzeitig darauf aufmerksam geworden und hatte bereits Lüftungsmaßnahmen eingeleitet, sodass die Einsatzkräfte das Gerät nur noch außer Betrieb nahmen und den Inhalt entfernten, ehe die Brandmeldeanlage zurückgestellt und die Einsatzstelle nach gut 20 Minuten wieder verlassen wurde.

