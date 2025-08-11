Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund zieht am Wochenende zwei Raser aus dem Verkehr

Dortmund (ots)

Zwei Erfolge bei der Bekämpfung der sogenannten verbotenen Kraftfahrzeugrennen kann die Polizei Dortmund am vergangenen Wochenende verbuchen.

Zunächst konnte am Samstag (09. August), gegen 22:45 Uhr, eine Zivilstreife an der Mallinckrodtstraße einen 33-jährigen Fahrzeugführer dabei beobachten, wie er auf weit mehr als 100 Km/h beschleunigte. Als er über eine rote Ampel gefahren war und wegen der anderen Fahrzeuge eine Vollbremsung machen musste, konnte er durch die Zivilbeamten festgesetzt und kontrolliert werden. Betäubungsmittel oder Alkohol hatte der Dortmunder allerdings nicht konsumiert. Er war auch im Besitz eines Führerscheines, der natürlich beschlagnahmt wurde.

Ähnlich erging es in der Nacht von Sonntag auf Montag (11. August), gegen 00:54 Uhr einem 21-jährigen Dortmunder. Auch er war auf dem Wallring, wo zu dieser Uhrzeit eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Km/h gilt, mit geschätzt weit mehr als 100 Km/h durch Einsatzkräfte der Bundespolizei beobachtet worden. Die Bundespolizistinnen und -polizisten konnten ihn anhalten. Durch die zuständige Polizei Dortmund wurden dann sein Führerschein und sein Auto beschlagnahmt.

Beide Raser erwartet nun ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen

