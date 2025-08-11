PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Mundraub ohne Biss - Leerguttour gestoppt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0700

Ein Fahrer eines Essenslieferdienstes stellte am Samstagabend. (9.8.) gegen 22 Uhr sein Fahrrad samt Liefer- und persönlicher Tasche vor einem Schnellrestaurant in der Bornstraße ab, um eine Bestellung abzuholen.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte ein 44-jähriger Mann die Gelegenheit, öffnete die Tasche - in der Hoffnung auf eine warme Mahlzeit - und suchte nach Essbarem. Essen fand er jedoch nicht. Auch die darin befindlichen Wertgegenstände wie die Geldbörse blieben unentdeckt. Die Tasche ließ er deshalb zurück, das Fahrrad nahm er aber mit.

Mit dem Rad fuhr der Mann zur DAB-Brauerei an der Glückaufstraße - und stahl dort Leergut. Weit kam er nicht: Ein Streifenteam, das im Nahbereich eingesetzt war, konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später festnehmen.

Das Fahrrad und alle Gegenstände konnten an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Die Beamten brachten den 44-Jährigen aus Dortmund in das Polizeigewahrsam.

Gut zu wissen: "Mundraub" ist ein umgangssprachlicher Begriff für den Diebstahl von Lebensmitteln, die zum sofortigen Verzehr gedacht sind. Früher war "Mundraub" ein eigener Straftatbestand (§ 370 StGB a.F.). Seit seiner Abschaffung im Jahr 1975 wird ein solcher Diebstahl jedoch rechtlich als einfacher Diebstahl (§ 242 StGB) behandelt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 13:17

    POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht im Stadtteil Schüren

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0699 An der Kreuzung Am Gottesacker / Freie-Vogel-Straße in Dortmund-Schüren stürzte am Freitag (08. August 2025) eine 22-Jährige mit ihrem Pedelec, nachdem sie von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren wurde. Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen. Die Dortmunderin fuhr gegen 10:10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:35

    POL-DO: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Universitätsstraße

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0698 In der Nacht zum Montag (11.08.) kam es im Dortmunder Stadtteil Eichlinghofen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos frontal zusammenstießen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Dortmunder gegen Mitternacht mit seinem VW die Universitätsstraße aus Richtung Witten kommend. ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:34

    POL-DO: Versuchter schwerer Raub durch "Antanzen" - Festnahme aufgrund Haftbefehls

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0697 Am 11.8.2025 kam es nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich Leopoldstraße gegen 7 Uhr morgens zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Einsatzkräfte trafen vier Männer an, zwei weitere versuchten zu flüchten. Alle wurden angehalten und überprüft. Während der Kontrolle flüchtete ein zunächst unbeteiligter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren