PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht im Stadtteil Schüren

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0699

An der Kreuzung Am Gottesacker / Freie-Vogel-Straße in Dortmund-Schüren stürzte am Freitag (08. August 2025) eine 22-Jährige mit ihrem Pedelec, nachdem sie von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren wurde. Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen.

Die Dortmunderin fuhr gegen 10:10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Straße Am Gottesacker. An der dortigen Kreuzung mit der Freie-Vogel-Straße kam es zu einer Kollision mit einem Auto. Die 22-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der oder die Autofahrer/in fuhr davon.

Zum flüchtigen Fahrzeug kann lediglich gesagt werden, dass es schwarz ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Aplerbeck zu melden, Tel.: 0231/132-3821.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Annika Roß
Telefon: 0231/132-1033
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 12:35

    POL-DO: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Universitätsstraße

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0698 In der Nacht zum Montag (11.08.) kam es im Dortmunder Stadtteil Eichlinghofen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos frontal zusammenstießen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Dortmunder gegen Mitternacht mit seinem VW die Universitätsstraße aus Richtung Witten kommend. ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:34

    POL-DO: Versuchter schwerer Raub durch "Antanzen" - Festnahme aufgrund Haftbefehls

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0697 Am 11.8.2025 kam es nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich Leopoldstraße gegen 7 Uhr morgens zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Einsatzkräfte trafen vier Männer an, zwei weitere versuchten zu flüchten. Alle wurden angehalten und überprüft. Während der Kontrolle flüchtete ein zunächst unbeteiligter ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:02

    POL-DO: Unfall unter Alkoholeinfluss in Lünen - Radfahrerin schwer verletzt

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0696 Am Samstag (9. August) gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Lüner mit einem Audi A3 die Cappenberger Straße in Fahrtrichtung Norden. Er beabsichtigte, nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarkts abzubiegen. Dabei übersah er eine 31-jährige Lünerin, die in gleicher Richtung auf dem dortigen Radweg mit ihrem Fahrrad fuhr. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren