Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht im Stadtteil Schüren

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0699

An der Kreuzung Am Gottesacker / Freie-Vogel-Straße in Dortmund-Schüren stürzte am Freitag (08. August 2025) eine 22-Jährige mit ihrem Pedelec, nachdem sie von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren wurde. Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen.

Die Dortmunderin fuhr gegen 10:10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Straße Am Gottesacker. An der dortigen Kreuzung mit der Freie-Vogel-Straße kam es zu einer Kollision mit einem Auto. Die 22-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der oder die Autofahrer/in fuhr davon.

Zum flüchtigen Fahrzeug kann lediglich gesagt werden, dass es schwarz ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Aplerbeck zu melden, Tel.: 0231/132-3821.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell