POL-DO: Versuchter schwerer Raub durch "Antanzen" - Festnahme aufgrund Haftbefehls

Dortmund (ots)

Am 11.8.2025 kam es nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich Leopoldstraße gegen 7 Uhr morgens zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Einsatzkräfte trafen vier Männer an, zwei weitere versuchten zu flüchten. Alle wurden angehalten und überprüft.

Während der Kontrolle flüchtete ein zunächst unbeteiligter 25-jähriger mit tunesischer und syrischer Staatsangehörigkeit zu Fuß. Nach einer Verfolgung über mehrere Grundstücke nahmen Einsatzkräfte den Mann fest. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Lippstadt wegen schweren Bandendiebstahls vor, zudem bestand der Verdacht des illegalen Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland.

Zum Ursprungsgeschehen: Ein bislang unbekannter Täter soll einen 25-jährigen Spanier "angetanzt" und dabei Bargeld aus dessen Tasche gezogen haben, das zu Boden fiel. Als der Geschädigte das Geld aufheben wollte, soll er mit einer Glasflasche auf Schulter und Oberarm geschlagen worden sein. Anschließend habe der Täter kurz ein Messer gezeigt und sei geflüchtet. Das Messer wurde unter einem Auto aufgefunden und spurenschonend sichergestellt.

Die festgenommene Person soll Begleiter des Täters gewesen sein.

Die Ermittlungen dauern an.

