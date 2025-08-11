Polizei Dortmund

POL-DO: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Dortmund: Hochmotorisierter Audi sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0694

Mit überhöhter Geschwindigkeit überholte ein Audifahrer am frühen Sonntagmorgen (10. August 2025, 00:50 Uhr) auf dem Ostwall eine Streife der Bundespolizei. Die Kollegen der Bundespolizei fuhren dem Audi nach und konnten das Auto auf einem Parkplatz am Schwanenwall anhalten. Sie alarmierten die Einsatzkräfte der Polizei Dortmund hinzu.

Vor Ort trafen die Beamten auf eine 21-Jährige, einen 21-Jährigen sowie einen 25-Jährigen, alle aus Dortmund. Wer den hochmotorisierten Audi gefahren ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Das Trio machte widersprüchliche Angaben. Die Polizisten stellten Mobiltelefone sowie den Audi sicher.

Die Polizei ermittelt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (§315 d).

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell