Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Entwendung eines Paketzustellwagens in Dortmund-Dorstfeld

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0693

Die Polizei Dortmund bittet die Bevölkerung um Hinweise zu einem Fahrzeugdiebstahl, der sich am Samstag (09. August) um 11:57 Uhr in der Siemensstraße 1 in Dortmund-Dorstfeld ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein weißer Paketzustellwagen entwendet. Der Zusteller hatte das Fahrzeug gegen 11:50 Uhr an der Tatörtlichkeit abgestellt, um ein Paket auszuliefern.

Dabei ließ er das Fahrzeug mit laufendem Motor und unverschlossen zurück. Während der Zustellung bemerkte er, wie sich das abgestellte Fahrzeug in Bewegung setzte. Eine ihm unbekannte, schlanke Frau, circa 30 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Haaren, in schwarzem Pullover und schwarzer Jeans, stieg in das Fahrzeug ein und entfernte sich in Richtung Süden auf der Siemensstraße.

Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache Dortmund unter der Tel.: 0231/132-7441

