POL-KA: (KA) Karlsruhe - 17-jähriger Rollerfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Karlsruhe-Neureut wurde der 17-jährige Fahrer eines Motorrollers leicht verletzt. Ein offenbar am Unfall beteiligter Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Jugendliche zwischen 19:00 und 20:00 Uhr auf der Straße Alter Postweg in Richtung Klammweg. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender dunkler Pkw kam nach Angaben des 17-Jährigen auf dessen Fahrbahn, weshalb er ausweichen musste, dabei mit dem Bordstein kollidierte und in der Folge stürzte. Der dunkle Pkw setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern. Der Jugendliche sprach wohl vor Ort noch mit mehreren Passanten, bevor auch er seine Fahrt fortsetzte. Der Verkehrsunfall wurde dann nachträglich zur Anzeige gebracht.

Die Verkehrspolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, insbesondere die erwähnten Passanten von der Unfallstelle, sich unter 0721 944840 zu melden.

