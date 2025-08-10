Polizei Dortmund

POL-DO: Glück im Unglück: Polizeibeamte der Wache Nord schützen wohnungslose Frau vor Schlimmerem

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0691

Am 10. August 2025 gegen Mitternacht kam es in der unmittelbaren Nähe der Polizeiwache Nord zu einer gefährlichen Körperverletzung. Um 00:06 Uhr verließen drei Beamten scheinbar genau rechtzeitig die Wache und bemerkten sofort, dass aus Richtung Münsterstraße lautstark geschrien wurde.

Beim Eintreffen vor Ort konnten die Beamten beobachten, wie ein 40-jähriger Pole mit beschuhtem Fuß mehrfach in Richtung des Kopfes der am Boden sitzenden wohnungslosen 59-Jährigen trat. Ein weiterer Mann (28 Jahre, ebenfalls aus Polen), filmte die Situation offensichtlich mit seinem Mobiltelefon. Die Polizisten forderte die Männer sofort lautstark auf, von der Frau abzulassen.

Der 40-Jährige reagierte auf die Beamten und ging aggressiv auf diese zu. Aufgrund seiner Aggressivität und der Annäherung des 28-Jährigen, wurden beide zu Boden gebracht und festgenommen. Insbesondere der 40-Jährige leistete erheblichen Widerstand und musste mit Handschellen gefesselt werden. Zudem störten zwei unbeteiligte Personen den Einsatz und mussten unter Androhung des Distanz-Elektroimpulsgerätes (DEIG) zurückgehalten werden.

Beide Beschuldigte wurden anschließend in das Polizeigewahrsam gebracht und einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Während der 28-Jähre im Anschluss wieder entlassen wurde verblieb der Ältere bis zu seiner Ausnüchterung im Gewahrsam der Polizei.

Da die beiden Tatverdächtigen keinen Wohnsitz in Deutschland haben, wurde eine finanzielle Sicherheitsleistung erhoben. Des Weiteren erwartet sie ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die 59-Jährige wurde vor Ort versorgt und erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell