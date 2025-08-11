Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Raub im Stadtteil Brackel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0695

Auf einem Parkplatz in der Saint-Barbara-Allee in Dortmund-Brackel raubten am Samstag (9. August 2025) drei bislang unbekannte Männer einem Senior seinen Goldschmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 73-Jährige aus Dortmund befand sich um 13:50 Uhr auf dem Parkplatz eines dortigen Golfclubs, als die drei Männer ihn ansprachen. Sodann rissen sie ihm seinen Goldschmuck vom Hals und flüchteten. Die drei Unbekannten beschreibt der Senior wie folgt:

Person 1:

- 20 bis 25 Jahre alt - Schwarze kurze Haare - Dreitagebart - Schwarz gekleidet - Schmale Statur - Sprach mit leichtem Akzent

Person 2:

- 30 Jahre alt - Dreitagebart - Stämmig - Schwarzes T-Shirt mit "Los Angeles"-Aufdruck

Person 3:

- Männlich

Die Männer flüchteten mit einem blauen Fiat. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalwache Dortmund zu wenden, Tel.: 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell