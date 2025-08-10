Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme und Untersuchungshaft nach einem Tötungsdelikt am 09.08.2025 in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0694

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund.

Am 09.08.2025, gegen 23:15 Uhr, wurde in Lünen ein 60-jähriger Pole in der Wohnung seiner Lebensgefährtin tot aufgefunden. Der Notarzt konnte zwei Stichverletzungen im Bein des Mannes feststellen. Eine angeordnete Obduktion ergab, dass der Mann an den Stichen verblutete. Das Opfer war zur Tatzeit mit seiner Lebensgefährtin alleine in der Wohnung. Die 49-jährige Polin machte widersprüchliche Angaben zur Sache. Sie wurde dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags erließ.

Presseauskünfte erteilt ausschließlich die zuständige Staatsanwältin Maribel Andersson unter 0172/ 3752758.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell