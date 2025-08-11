Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall unter Alkoholeinfluss in Lünen - Radfahrerin schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0696

Am Samstag (9. August) gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Lüner mit einem Audi A3 die Cappenberger Straße in Fahrtrichtung Norden. Er beabsichtigte, nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarkts abzubiegen. Dabei übersah er eine 31-jährige Lünerin, die in gleicher Richtung auf dem dortigen Radweg mit ihrem Fahrrad fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin schwer verletzt und von dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstanden keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Lüner unter Alkoholeinfluss stand. Auf der Polizeiwache Lünen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Gegen den 70-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell