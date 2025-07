Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW kommt in Mittelschutzplanke zum Stehen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 33- Paderborn- Borchen- Mönkeloh- Am Dienstagabend, 22.07.2025, fuhr ein Sattelzug auf der A 33 in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Ein 58-Jähriger aus Bad Arolsen befuhr um 21:05 Uhr mit seinem LKW den rechten Fahrstreifen der A 33 in Richtung Brilon. Zwischen den Anschlussstellen Mönkeloh und Borchen kam der Sattelzug aus noch nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Der Sattelzug rutschte circa 100 Meter an der Schutzplanke entlang, bis er zum Stehen kam. Der 58-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der linke Fahrstreifen in Richtung Brilon musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Verkehr lief währenddessen über den rechten sowie Standstreifen. Gegen Mitternacht wurde die A 33 ab der Anschlussstelle Mönkeloh in Richtung Brilon für knapp zwei Stunden zwecks Bergung des Sattelzuges komplett gesperrt.

Es entstand ein Schaden von circa 33400 Euro.

