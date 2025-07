Polizei Bielefeld

POL-BI: Trotz unanfechtbarer Untersagung mit PKW unterwegs

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstagmittag, 22.07.2025, beendeten Polizeibeamte die Fahrt einer Twingo-Fahrerin, die unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein fuhr.

Polizisten befuhren gegen 11:40 Uhr, im Rahmen der Streife, die Alfred-Bozi-Straße in Richtung stadtauswärts, als ihnen im Gegenverkehr die Fahrerin eines PKW Renault auffiel. Die Fahrerin hatte den Sicherheitsgurt nicht vorschriftsmäßig angelegt. Die Beamten hielten die Twingo-Fahrerin daraufhin am Jahnplatz an und kontrollierten sie. Befragt zu ihren Papieren, gab die 31-jährige Fahrerin aus Bielefeld zu, keinen Führerschein zu besitzen. Ermittlungen ergaben, dass für die Bielefelderin eine unanfechtbare Versagung der Fahrerlaubnis vorliegt. Die Frage nach dem Konsum von Betäubungsmittel bestätigte sie.

In einem Krankenhaus entnahm ein Arzt der 31-Jährigen eine Blutprobe. Strafverfahren wurden eingeleitet.

