POL-BI: Pkw übersieht Rollerfahrer und flüchtet

MS - Bielefeld-Innenstadt ein leicht verletzter Rollerfahrer eines Pizza-Bringdienstes und sein beschädigter Roller sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend.

Gegen 18:15 Uhr fuhr der 26-jährige Bielefelder mit seinem Roller die Arndtstraße aus Richtung Schloßhofstraße in Fahrtrichtung Innenstadt.

In dem Einmündungsbereich Turmstraße/ Arndtstraße /Meindersstraße beabsichtigte der Fahrer eines dunkelgrauen Golfs 8 nach links in die Meindersstraße abzubiegen. Hierbei übersah er vermutlich den Rollerfahrer, der stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich leicht an den Knien. Der Golf-Fahrer setzte seine Fahrt auf der Siegfriedstraße in Richtung Stapenhorststraße fort, ohne sich um den Rollerfahrer zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Bielefeld unter Telefon: 0521/545-0 zu melden.

