POL-BI: Auflieger Tür gegen Mini - LKW-Fahrer leichtverletzt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Am Montagabend, 21.07.2025, entwickelte sich in einem Billard Café an der Heeper Straße aus einem verbalen Streit eine handgreifliche Auseinandersetzung. Ein 56-Jähriger aus Bad Salzuflen geriet gegen 20:15 Uhr mit mehreren Frauen und zwei Männern zunächst in eine Diskussion, weil er einige weibliche Gäste ungefragt fotografiert hatte. Dabei sollen der 34-jährige Herforder ...

