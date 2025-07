Polizei Bielefeld

POL-BI: Trotz Vorbereitung scheitert ein Ladendiebstahl

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Zwei Ladendetektive haben in der Bielefelder Innenstadt zwei Ladendiebinnen gestoppt, die am Montagmorgen, 21.07.2025, ein Modegeschäft mit Bekleidung im Wert von über 3.100 Euro verlassen hatten.

Ein Detektiv bemerkte gegen 10:25 Uhr eine Frau, die einer anderen immer wieder Kleidungsstücke in eine Umkleidekabine hineinreichte. Als die beiden Frauen nach einer viertel Stunde die Abteilung mit ihrem Rucksack und einer Tragetasche verließen, befanden sich die ausgewählte Kleidung nicht mehr in der Umkleidekabine. Der Ladendetektiv und ein Kollege folgten den beiden Frauen, die das Modegeschäft, an der Bahnhofstraße und der Stresemannstraße gelegen, mit der Kleidung getrennt verließen.

In der Fußgängerzone sprachen die Detektive die beiden Diebinnen an und kehrte mit ihnen in das Geschäft zurück. Gemeinsam warteten sie mit der 56-jährigen Hamburgerin und der 51-jährigen polnischen Staatsangehörigen auf die gerufenen Polizeibeamten. Die Polizisten erkannten, dass die Taschen der Diebinnen präpariert waren, um keinen Alarm mit den gesicherten Kleidungsstücken auszulösen. Die diversen Modeartikel blieben in dem Geschäft.

Die beiden Frauen wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen und Bearbeitung dieser Strafanzeige übernahmen Kriminalbeamte. Die 51-Jährige zahlte den geforderten Betrag von 400 Euro für eine Sicherheitsleistung. Im Anschluss durften beide tatverdächtigen Frauen das Polizeipräsidium wieder verlassen.

