POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Aufbruch eines Werkzeugcontainers - Diebesgut entwendet

Östlicher Enzkreis (ots) - Am Montagnachmittag wurde ein Mann Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters, welcher letztendlich einen unteren fünfstelligen Betrag erbeutete Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffnete sich am Nachmittag beim Arbeiten am PC ein Pop-up-Fenster. In der Folge wurde eine Warnmeldung ...

