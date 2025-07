Polizei Bielefeld

POL-BI: Elektronikartikel geortet - Festnahme eines Diebes

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Opfer ortete am Montag, 21.07.2025, sein gerade gestohlenes Eigentum. Polizisten nahmen den Dieb vorläufig fest.

Der Audi eines 57-Jährigen stand gegen 14:05 Uhr auf einem Firmen Parkplatz an der Eckendorfer Straße, zwischen der Ziegelstraße und der Schuckenbaumer Straße gelegen. Während der Fahrer Gegenstände auslud, nutzte dies ein zunächst unbekannter Täter und griff in das offene Fahrzeug. Mit einem erbeuteten Laptop und IPad trat der Dieb die Flucht an. Das Opfer rief die Polizei und gab den Polizisten den Standort seines georteten IPad durch. Streifenbeamte konnten den Dieb an der Buddestraße Ecke Maybachstraße mit dem Laptop und dem Ipad in einer Hand vorläufig festnehmen.

Der 22-Jährige mit iranisch/afghanischer Staatsangehörigkeit, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist, konnte nach den polizeilichen Maßnahmen die Polizeiwache wieder verlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

