Polizei Bielefeld

POL-BI: Alltagsarbeit für die SoKo Innenstadt

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Mitte - Als Beamte der Sonderkommission am Montagnachmittag, 21.07.2025, bei einem Besucher eines Kiosks abgepackte Betäubungsmitteltütchen erkannten, nahmen sie den 39-Jährigen aus Lübbecke vorläufig fest. Am Folgetag musste der tatverdächtige Drogendealer die Untersuchungshaft antreten.

Ursprünglich war das Team der SoKo Innenstadt mit anderen Beamten auf der Suche nach einem tatverdächtigen Dieb. Aus diesem Grund schauten sie auch in einem Kiosk an der Herforder Straße, in Höhe des Willy-Brandt-Platzes, nach. Anstelle des Gesuchten entdeckten sie offen sichtbar portioniertes Betäubungsmittel in der Tasche des 39-Jährigen.

Bei der Kontrolle des Mannes fanden die Polizisten unter anderem Portionstütchen mit Kokain, weitere konsumfertige Drogen, Utensilien zur Drogenportionierung und Wechselgeld, wie es für den Drogenverkauf üblich ist.

Die Beamten nahmen den tatverdächtigen Dealer wegen des Verdachts des Besitzes und Handelns mit Betäubungsmitteln fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld ordnete ein Haftrichter am Dienstagmittag Untersuchungshaft für den 39-Jährigen an.

Abseits von Großkontrollen spiegelt dieser Erfolg der Soko Innenstadt deren alltägliche Arbeit gegen Straftäter aus der Drogenszene wider. Damit verfolgt das SoKo-Team weiterhin mit seiner deutlichen Präsenz und dem konsequenten Einschreiten das Ziel, jeden Tag und Schritt für Schritt für ein Mehr an Sicherheit auf den Bielefelder Straßen und Plätzen zu sorgen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell