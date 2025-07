POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Sonntag (06.07.2025) griff ein 38-Jähriger eine 35-Jährige in der Virchowstraße an und verletzte diese schwer. Der 38-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Gegen 19.30 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 38-Jährigen und der 35-Jährigen in einer Wohnung. Anschließend bedrohte der ...

