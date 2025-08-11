Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Universitätsstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0698

In der Nacht zum Montag (11.08.) kam es im Dortmunder Stadtteil Eichlinghofen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos frontal zusammenstießen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Dortmunder gegen Mitternacht mit seinem VW die Universitätsstraße aus Richtung Witten kommend. Gleichzeitig fuhr eine 26-Jährige (aus Waltrop) mit ihrem Jeep in die Gegenrichtung. Die Frau beabsichtigte, an der Anschlussstelle Eichlinghofen auf die A 45 in Richtung Oberhausen aufzufahren.

Aus bislang ungeklärter Ursache übersah die 26-Jährige beim Linksabbiegen den VW, die beiden Fahrzeuge stießen nahezu frontal zusammen. Der 31-Jährige und seine 54-jährige Beifahrerin (aus Iserlohn) erlitten leichte Verletzungen, die 26-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Beide Autos wurden erheblich beschädigt, durch die Wucht des Aufpralls riss das linke Vorderrad des Jeeps ab. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 25.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 26-Jährige.

