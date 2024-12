POL-DU: Mittelmeiderich: Handy geraubt - Polizei sucht Augenzeugen

Duisburg (ots) - Am Dienstagmittag (10. Dezember, 14:22 Uhr) schlugen Betrüger auf der Heckenstraße zu und erbeuteten mit einem Schockanruf Bargeld. Bei einem Senior (81) klingelte das Telefon, er nahm den Anruf an und erhielt die vorgegaukelte Nachricht, dass sein Sohn einen Verkehrsunfall verursacht hätte und er nun eine Kaution zahlen müsse. Der Schock saß tief, sodass der Rentner Bargeld an eine bislang ...

