Polizei Dortmund

POL-DO: Rollerfahrer befährt Parkanlage und verletzt dabei eine 12-jährige Radfahrerin leicht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0703

Am Montag (11. August) gegen 17:15 Uhr befuhr ein 16-jähriger Dortmunder mit seinem Motorroller widerrechtlich die Parkanlage hinter der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Huckarde. Eine 12-jährige Radfahrerin musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte dabei. Das Kind verletzte sich leicht. Der Rollerfahrer flüchtete zunächst, konnte jedoch im Zuge der Fahndung angetroffen werden.

Die Beamten stellten außerdem fest, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der Verdacht, dass kein gültiger Versicherungsschutz für den Roller vorliegt. Der Roller wurde für eine gutachterliche Untersuchung sichergestellt.

Nun erwartet den Dortmunder ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Christoph Hugo
Telefon: 0231/132-1029
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

