Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Müll entsorgt

Mehrere Säcke mit Müll entdeckte ein Zeuge am Mittwoch in einem Wald bei Hochdorf.

Ulm (ots)

Ein Zeuge informierte die Polizei am Nachmittag. Er hatte den Müll zwischen Hochdorf und Unteressendorf, linksseitig in Fahrtrichtung Unteressendorf, im Wald aufgefunden. Dabei handelte es sich um etwa 120 Säcke mit Getreideabfällen. Die weißen und gelben Säcke lagen auf zwei Haufen verteilt mitten im Wald der Gemeinde. Die Abfälle dürften dort wohl in den vergangenen Tagen entsorgt worden sein. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen um festzustellen, wer den Müll dort abgelagert hat. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07351/447-0 entgegen.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm