POL-UL: (UL) Blaustein - Von der Straße abgekommen

Bei einem Unfall bei Blaustein erlitten ein Biker und seine Sozia schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 16.30 Uhr war der 19-Jährige mit seinem Motorrad auf der K7406 von Bermaringen in Richtung Asch unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve nach rechts von der Straße ab. Dort verlor er im Schotter die Kontrolle über sein Kraftrad und prallte gegen die Leitplanken. Während der Fahrer nach dem Aufprall auf der Fahrbahn zum Liegen kam, schleuderte die 18-jährige Sozia neben die Fahrbahn und etwa 20 Meter eine Böschung hinab. Einsatzkräfte der Feuerwehr setzten zur Rettung der Frau eine Drehleiter ein. Beide kamen mit schweren Verletzungen in Kliniken. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei Ulm-West hat den Unfall aufgenommen. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis etwa 18.20 Uhr komplett gesperrt werden.

++++1127334

