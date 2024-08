Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zeugen gesucht - Verkehrsunfall zwischen PKW und Kind auf Fahrrad

Sprendlingen (ots)

Am 21.08.2024 gegen 12:20 Uhr ereignete sich in der Kreuznacher Straße in Sprendlingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem PKW-Fahrer. Hierbei kam es zu einer leichten Kollision zwischen dem PKW und dem schätzungsweise 8 bis 10-jährigen Kind, so dass dieses zu Boden fiel.

Als sich der Fahrer des PKW nach dem Wohlergehen des Jungen erkundigen wollte, stieg dieser auf sein Fahrrad und fuhr davon.

Hinweise auf das unfallbeteiligte Kind werden an die Polizei Bingen erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell