POL-PIBIN: Kuriose Verkehrskontrolle mit Roller-Gespann

Bingen (ots) - Am Samstagnachmittag den 17.08.2024 wird durch Beamte der Polizei Bingen gegen 13:30 Uhr der 33-jährige Fahrer eines E-Scooters in der Saarlandstraße in Bingen kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle ist bei dem Fahrer ein deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar, außerdem räumt er den Konsum von Cannabis ein. Ein freiwillig durchgeführter ...

