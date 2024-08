POL-PIBIN: Fahrer unter Amphetamineinfluss

Sprendlingen (ots) - Am Sonntagabend den 11.08.2024 halten Beamte der Polizei Bingen gegen 18:45 Uhr in der Kreuznacher Straße in Sprendlingen einen 30-jährigen Pkw-Fahrer an, der offensichtlich an seinem Handy war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle können bei dem Fahrzeugführer außerdem Anzeichen für einen zeitnahen Cannabiskonsum festgestellt werden. Ein positiver Drogenschnelltest bestätigt die Annahme der ...

