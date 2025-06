Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude in Brand geraten

Ulm (ots)

Zum Fototermin des PP Ulm vom 12.06.2025, 18.29 Uhr

Heute Abend, um 18.07 Uhr, ging bei der Polizei der Notruf ein, dass es im Ortsteil Binzwangen brennt. Ein ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude war aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte das Übergreifen des Brandes auf das direkt angebaute Wohnhaus verhindern. Das Gebäude wurde als Abstellplatz und Garage benutzt. Es ist so stark beschädigt, dass Teile wegen Einsturzgefahr eingerissen werden müssen. Der Schaden am Gebäude kann bisher nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt.

