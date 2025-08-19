Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, L440, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der L440 zwischen Ederstetten und Neuhausen ob Eck - Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr (18.08.2025)

Emmingen-Liptingen, L440 (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 440 ist ein Motorradfahrer am Montagnachmittag zwischen Ederstetten und Neuhausen ob Eck in den Gegenverkehr geraten. Der 58-jährige BMW-Fahrer war gegen 17.30 Uhr von Ederstetten in Richtung Neuhausen unterwegs. In einer Linkskurve kam der Biker von seiner Fahrbahn ab und prallte frontal in einen entgegenkommenden Skoda einer 43-Jährigen. Glücklicherweise verletzte sich der 58-Jährige dabei nur leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

