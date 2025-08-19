Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Insgesamt rund 9.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Straße "Im Grubäcker" (18.08.2025)

Trossingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Straße "Im Grubäcker" ist am Montagabend Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro entstanden. Ein 68-jähriger Audifahrer bog vom Gelände einer Waschanlage kommend nach links auf die Straße ab und übersah dabei einen von rechts kommenden VW Golf eines 20-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes entstand an dem Audi ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, den Schaden am Golf schätzte die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro.

