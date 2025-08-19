Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, B313, Lkr. Konstanz) An einem Feldweg abgestellten weißen VW Golf gestreift und geflüchtet - rund 5.000 Euro Schaden (17.08.2025)

Mühlingen, B313 (ots)

Rund 5.000 Euro Schaden hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht am Sonntagmittag an der Bundesstraße 313 bei Mühlingen-Schwackenreute hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 13 Uhr streifte der Unbekannte im Vorbeifahren den an der Ausfahrt eines Feldwegs geparkten weißen VW Golf über die linke Fahrzeugseite hinweg. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, flüchtete er.

Zeugen der Unfallflucht oder Personen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

