Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Senior bei Raubüberfall verletzt - Kriminalpolizei bittet um Hinweise (17.08.2025)

Donaueschingen (ots)

Am Sonntagmittag ist ein älterer Mann in seiner Wohnung in der Alemannenstraße Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Ein unbekannter Mann drängte den Senior gegen 12:30 Uhr nach dem Öffnen der Wohnungstür in die Räume, bedrohte ihn und forderte Geld. Der ältere Mann leistete nach seinen Möglichkeiten Widerstand, war jedoch dem Eindringling unterlegen. Der Unbekannte durchsuchte die Wohnung und entwendete verschiedene Wertgegenstände sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Täter wird als etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, stämmig, mit kurzen dunklen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Er sprach mit ausländischem Akzent.

Zeugen, die am Sonntagmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Alemannenstraße oder der näheren Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell