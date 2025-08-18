Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Polizei nimmt renitenten Klinikbesucher in Gewahrsam (16.08.2025)

VS-Villingen (ots)

Am Samstagmittag haben Polizeibeamte einen 47-Jährigen in Gewahrsam genommen, nachdem er sich in der Zentralen Notaufnahme aggressiv verhalten und das Klinikgelände trotz Platzverweis nicht verlassen hatte.

Der Mann hielt sich gegen 13.00 Uhr im Wartebereich der Notaufnahme auf, schrie lautstark herum und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, die Klinik zu verlassen. Auch ein Platzverweis bis zum Abend brachte keine Einsicht. Stattdessen versuchte er erneut, das Gebäude zu betreten und versuchte mit einer Männerhandtasche nach den Beamten zu schlagen.

Die Polizisten setzten unmittelbaren Zwang ein, brachten den 47-Jährigen zu Boden und nahmen ihn in Gewahrsam. Weder der Mann noch die Einsatzkräfte verletzten sich.

Nach einer Blutentnahme kam er vorübergehend in eine Gewahrsamseinrichtung und konnte nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell