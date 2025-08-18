Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Streit im Straßenverkehr endet in handfester Auseinandersetzung (17.08.2025)

Dauchingen (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist es in der Vorderen Straße an der Einmündung zur Wilhelm-Feder-Straße nach einem Streit im Straßenverkehr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen.

Gegen 00.10 Uhr blieb ein 22-Jähriger mit einem Wagen kurzzeitig auf der Straße stehen, nachdem dieser das Auto abwürgte. Kurz darauf ging ein 40-Jähriger zu ihm, schrie ihn an und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Als sich der 22-Jährige einige Meter entfernte, stellte sich ein 16-Jähriger dazwischen, um weitere Schläge zu verhindern. Dieser erhielt jedoch vom 40-Jährigen ebenfalls zwei Faustschläge ins Gesicht. Ein 49-Jähriger kam hinzu und schlug ebenfalls auf den 16-Jährigen ein.

Die beiden Jüngeren verspürten Schmerzen im Kopfbereich, trugen jedoch keine sichtbaren Verletzungen davon.

Die beiden Männer im Alter von 40 und 49 Jahren müssen sich nun der Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell