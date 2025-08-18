Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Mercedesstern abgerissen (16.08.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag im Galetschweg an einer am Straßenrand geparkten schwarzen Mercedes E-Klasse den Mercedesstern abgerissen und vor dem Wagen abgelegt.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen unter Tel. 07724-9495-00 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell