POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis) - Mercedesstern abgerissen (16.08.2025)
St. Georgen im Schwarzwald (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag im Galetschweg an einer am Straßenrand geparkten schwarzen Mercedes E-Klasse den Mercedesstern abgerissen und vor dem Wagen abgelegt.
Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen unter Tel. 07724-9495-00 zu melden.
