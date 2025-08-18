Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Skoda in der Luisenstraße beschädigt - Verursacher flüchtet (15.08.2025)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer in der Luisenstraße einen, auf Höhe der Hausnummer 6, am Straßenrand geparkten blauen Skoda Octavia gestreift und dabei einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen unter Tel. 07724 9495-00 zu melden.

