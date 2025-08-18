PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg
Schwarzwald-Baar-Kreis) - 48-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte (18.08.2025)

Triberg im Schwarzwald (ots)

In der Nacht auf Montag hat ein 48-Jähriger in der Hauptstraße Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet.

Gegen 01.30 Uhr meldete eine Zeugin eine aggressive Person an einem Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße.

Polizeibeamte trafen kurz darauf vor Ort auf den Mann, der sich den Maßnahmen durch Flucht und massives Sperren entziehen wollte. Erst mit erheblichem Kraftaufwand gelang es den Beamten, ihn zu Boden zu bringen und zu fixieren.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der 48-Jährige zuvor unbefugt das Geschäft, weshalb neben dem Widerstand auch wegen Hausfriedensbruchs ermittelt wird. Zudem fanden die Beamten in dem mitgeführten Rucksack verschiedene Konsumgüter aus dem Sortiment des Geschäfts, sodass ein möglicher Diebstahl Gegenstand weiterer Ermittlungen ist.

