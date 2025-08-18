Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach

Lkr. Rottweil) - Jugendliche beschädigen Schaufensterscheibe und werfen Eier gegen Fassade (16.08.2025)

Schiltach (ots)

In der Nacht auf Samstag haben unbekannte Jugendliche eine Schaufensterscheibe einer Bäckerei beschädigt und rohe Eier gegen die Hausfassade geworfen.

Gegen 01.30 Uhr randalierte eine Gruppe von rund sechs Jugendlichen an einer Bäckerei in der Schramberger Straße. Vor Ort stellten Polizeibeamte eine eingeschlagene Schaufensterscheibe sowie mehrere aufgeschlagene Eier an der Fassade fest. Eine leere Eierschachtel lag neben einem Lebensmittelautomaten. Wenige Meter entfernt entdeckten die Beamten zudem einen umgestoßenen Blumentopf.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell