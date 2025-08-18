Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Unbekannte beschädigen zwei geparkte Autos - 10.000 Euro Schaden (14./15.08.2025)

Rottweil (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte zwei Autos auf den Parkplätzen entlang der Heerstraße beschädigt.

Die Täter stachen im Bereich des Kreisverkehrs Heerstraße / Stadionstraße an einem weißen VW Passat und einem weißen Skoda Fabia sämtliche Reifen ab und zerkratzten beide Wagen ringsum. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heerstraße / Stadionstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell