Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Lagerhalle in der Robert-Bosch-Straße (16.08.2025)

Singen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr ist einem Zeugen eine aufgebrochene Tür in einer Lagerhalle einer Umzugsfirma in der Robert-Bosch-Straße aufgefallen. In noch nicht genauer eingrenzbarem Zeitraum verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Betriebs, indem er die Seiteneingangstür eines Rolltores aufhebelte. Ob er dort Beute machte, ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die im Umfeld der Firma Bergmann Umzüge in den letzten Tagen etwas Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

