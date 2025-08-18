Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in und vor einer Bar - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (17.08.2025)

Nach einer Auseinandersetzung in und vor einer Bar in der Bahnhofstraße in der Nacht auf Sonntag, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 03.30 Uhr gerieten zwei junge Männer in Streit, in dessen Folge ein 20-Jähriger einem 21-Jährigen mehrere Faustschläge verpasste und eine 18-Jährige mit Stühlen bewarf, wodurch beide leichte Verletzungen erlitten. Nachdem eine weitere junge Frau versuchte zu deeskalieren, mischte sich der 64-jährige Vater des 20-Jährigen ein und bedrohte den 21-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche. Schlussendlich gelang es mehreren Zeugen die Streitenden bis zum Eintreffen der Polizei zu trennen.

