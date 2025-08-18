Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht an der Stadthalle Engen - roten Opel Astra angefahren und geflüchtet (12./13.08.2025)

Engen (ots)

Bereits im Zeitraum zwischen Dienstag- und Mittwochabend ist es auf dem Parkplatz der Stadthalle zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter touchierte den dort abgestellten roten Opel Astra und hinterließ dabei einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell